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30 июня в Борисове открыли новую линию производства крупнопанельного домостроения

30 июня 2014 18:34
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Новости Беларуси. Открытие важных для Беларуси объектов накануне  Дня независимости стало доброй традицией. 30 июня в Борисове открыли новую линию производства крупнопанельного домостроения. Здесь с нуля и под ключ будут производить панели для домов высотой от 10 и до 16 этажей. Новый цех оснащен современным оборудованием. Кроме того, энергетические потребности производства полностью обеспечит новая мини-тэц, что позволит сэкономить более 11 миллиардов рублей в год.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Сегодняшние домостроительные комбинаты и их возможности не те банальные хрущевки, которые мы зачастую вспоминаем нелучшим словом. Здесь предусмотрены гибкие планировочные решения. Здесь достаточно комфортное жилье эконом-класса, потому что оно значительно дешевле и доступнее для наших граждан. Потребительские качества стандартны и даже выше стандартных.     

Запуском нового производства в Борисове завершена программа модернизации домостроительных комбинатов. Новые возможности обрели 16 предприятий.  На обновление этой отрасли потратили около 350 млн долларов. После модернизации Борисовский комбинат сможет удовлетворить потребности любого заказчика — комплектовать дома можно квартирами с любой планировкой и количеством комнат. В ближайшее время предприятие будет работать на внутренний рынок, а через несколько лет планирует выйти и на экспорт услуг.

Андрей Карась, директор ОАО «БорисовЖилСтрой»:
Минский Облисполком планирует загрузить предприятия в Минской области. В основном это города Борисов, Жодино Крупки, Смолевичи. Первый дом предприятие будет строить в Жодино — дом двухподъездный, 72 квартиры. Площадка выделена, сейчас мы занимаемся подготовкой котлованов.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Михаил Мясникович

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