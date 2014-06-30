Новости Беларуси. Открытие важных для Беларуси объектов накануне Дня независимости стало доброй традицией. 30 июня в Борисове открыли новую линию производства крупнопанельного домостроения. Здесь с нуля и под ключ будут производить панели для домов высотой от 10 и до 16 этажей. Новый цех оснащен современным оборудованием. Кроме того, энергетические потребности производства полностью обеспечит новая мини-тэц, что позволит сэкономить более 11 миллиардов рублей в год.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодняшние домостроительные комбинаты и их возможности не те банальные хрущевки, которые мы зачастую вспоминаем нелучшим словом. Здесь предусмотрены гибкие планировочные решения. Здесь достаточно комфортное жилье эконом-класса, потому что оно значительно дешевле и доступнее для наших граждан. Потребительские качества стандартны и даже выше стандартных.

Запуском нового производства в Борисове завершена программа модернизации домостроительных комбинатов. Новые возможности обрели 16 предприятий. На обновление этой отрасли потратили около 350 млн долларов. После модернизации Борисовский комбинат сможет удовлетворить потребности любого заказчика — комплектовать дома можно квартирами с любой планировкой и количеством комнат. В ближайшее время предприятие будет работать на внутренний рынок, а через несколько лет планирует выйти и на экспорт услуг.

Андрей Карась, директор ОАО «БорисовЖилСтрой»:

Минский Облисполком планирует загрузить предприятия в Минской области. В основном это города Борисов, Жодино Крупки, Смолевичи. Первый дом предприятие будет строить в Жодино — дом двухподъездный, 72 квартиры. Площадка выделена, сейчас мы занимаемся подготовкой котлованов.