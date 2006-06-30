30 июня в Беларуси отмечают День экономиста

Именно 30 июня, 85 лет назад был создан орган экономического управления - государственная плановая комиссия, которая затем превратилась в Госплан БССР.

Постепенно эта структура превратилась в самостоятельный орган управления народным хозяйством. Основной упор - на создание пятилетних планов. После войны на территории республики началось строительство минских тракторного и автомобильного заводов, которые стали основой тяжелой промышленности. Дальнейшее развитие белорусской экономики также шло с участием Госплана.

За эти годы наша страна превратилась из аграрной в промышленную. Реализация двух предыдущих пятилетних программ показала, что наши экономисты, ученые и практики, работающие в органах госуправления, способны достаточно успешно решать поставленные задачи. За этот период улучшились условия жизни народа. Если на начало прошлой пятилетки заработная плата была 70 долларов в месяц, то к концу прошлого года она достигла отметки 261 доллара.

Кроме того, за этот период обуздана инфляция, что повлияло на рост реальных денежных доходов населения. На повышение благосостояния белорусов направлена и новая программа социально-экономического развития до 2010 года.