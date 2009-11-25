27 ноября начнётся фаза реализации Таможенного союза на практике

Таможенный союз может дать большие возможности Беларуси в области экономики.

Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана – это шаг к единому экономическому пространству. Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко в Минске на встрече с заместителем генсекретаря ЕврАзЭС Сергеем Глазьевым.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- Таможенный союз – это возникновение больших возможностей для Беларуси в области экономики. Да, сегодня, завтра, это нам ничего не даёт, потому, что мы в этих условиях уже живём. С Россией... С Казахстаном у нас меньше товарооборот, но тем не менее. Что касается третьих стран, для нас и здесь особо ничего не меняется. Но вот как шаг к единому экономическому пространству, Таможенный Союз – это большие обнадеживающие перспективы, надежды и очевидные преимущества. Вот так мы рассуждали со специалистами. И были разные точки зрения.

Сергей Глазьев, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭСэс, ответственный секретарь комиссии таможенного союза:

- С решения, которое мы планируем принять 27 ноября, собственно, начнётся фаза практической реализации Таможенного союза. У нас на экспертном уровне все проработано. Это и единый таможенный тариф, со всеми особенностями его применения, единая система нетарифного регулирования. Подготовлено решение Межгоссовета, которое будет под вашим председательством проходить, о введении в действие целого пакета соглашений, подписанный ещё в 2008 и 2009 годах. И, собственно, эти решения дают старт запуску механизмов Таможенного союза.