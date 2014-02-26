26 февраля Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, посетил ряд предприятий Могилевской области с проверкой

Новости Беларуси. В Могилевской области 26 февраля вновь звучала тема деревообработки. Проверить, как выполняются поручения Президента в этой сфере, приехал глава администрации Андрей Кобяков.

Разговор состоялся на предприятии «Шклов Форест», где инвестиционный проект латвийской компании по созданию деревообрабатывающего производства фактически сорван. Объединение работает с 2002 года. В течение 5 лет, согласно договору компании, предоставлялись всевозможные преференции. Когда срок послаблений истёк, вместе с ними остановилась и работа.

Это предприятие дважды посещал Президент. Александр Лукашенко дал поручения по увеличению глубины переработки древесины. Однако план по выходу из кризиса, в частности, установке сушильного и строгального оборудования, так и остались на бумаге.

Предприятию поручено окончательно определиться с инвестором и навести порядок на предприятии уже в ближайшие полтора месяца.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Здесь опять-таки речь идет о реализации поручений главы государства, которые были сделаны в ходе совещания по проблемным вопросам в сфере деревообработки. По данной организации были соответствующие заверения инвесторов о том, что к различным периодам, к различным срокам, начиная с середины 2000 годов, последнее их заверение было о том, что к ноябрю 2013 года, здесь будет создана углубленная переработка древесины, включая элементы мебельного производства. Вы видите, что намерения остались намерениями. Если подводить итог деятельности, то и называть людей серьезными инвесторами и значимыми, наверное, вряд ли стоит.

Амид Набизада, глава Представительства шведской компании:

В Беларуси мы уже работаем более 10 лет. Здесь работать не то, что можно — нужно! Для нас это безопасно. Наше имущество, которое есть, наш капитал. Безопасность здесь есть, рабочие руки есть.

Еще одним предприятием, которое посетил сегодня глава администрации, стал «Белыничский протеиновый завод». Здесь речь шла о системе работы со вторичными отходами производства. Проведённая модернизация завода включила в себя замену технологического оборудования и установку новой котельной. В итоге уже за прошлый год объёмы выросли более чем на 10 процентов.

Предприятие занимается утилизацией отходов животного происхождения, превращая их в протеиновые добавки к комбикормам. Организация сбора отходов, их переработка, сортировка и включение в экономической оборот – вопрос актуальный, заявил Андрей Кобяков. Сейчас изучается вопрос, в состоянии ли сырьевая зона наращивать объёмы производимой продукции.

Отметим, вложить собственные инвестиции в линию по производству комбикормов уже готовы литовские партнёры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.