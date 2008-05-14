24 новых производства будет создано в Беларуси

Об этом заявил сегодня министр промышленности Анатолий Русецкий. В первую очередь планируется построить завод по выпуску листового проката. Это предприятие будет создано на базе Белорусского металлургического завода. Его строительство планируется начать в 2009 году. На этот крупнейший проект будет направлено свыше 2 млрд. долларов.



Также намечено создать завод по выпуску сварных труб на базе Могилевского металлургического завода, производство горячего цинкования – в Речице. Кроме того, планируется открыть предприятия, специализирующиеся на изготовлении автобусов, легковых автомобилей. Также министерство промышленности Беларуси намерено открыть 4 завода в Венесуэле - МТЗ, МАЗа, БелАЗа и "Горизонта".

