22 инвестиционных договора на 2,7 миллиарда долларов — первые итоги Белорусского инвестиционного форума во Франкфурте-на-Майне

Подписанные документы касаются сфер промышленности, строительства, черной металлургии и деревообработки.

Всего в форуме участвовали около 800 человек из 36 стран мира, что свидетельствует о серьезном внимании зарубежных инвесторов к нашей республике.

Как было отмечено, в Беларуси создан благоприятный инвестиционный климат, и она становится привлекательной для зарубежных бизнесменов.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Значительный интерес был продемонстрирован иностранными инвесторами к развитию энергетического сотрудничества с Республикой Беларусь и реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики, и прежде всего — возобновляемой энергетике — это очень позитивная тенденция.

И сегодня же глава белорусской делегации премьер-министр Сергей Сидорский посетил компанию «BASF», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это ведущий химический концерн в мире, который объединяет 385 предприятий в более чем 80 странах. И наша страна заинтересована в переносе технологий этой немецкой компании на белорусские химические предприятия.