21 декабря — последний день осенней сессии, когда парламент Беларуси может ратифицировать соглашения по формированию ЕЭП

Парламентарии ратифицировали несколько соглашений, связанных с дальнейшим развитием Таможенного союза.

В документах, в частности идет речь о порядке обмена информацией между таможенными органами трех стран, о создании свободных складов. Их работа позволит серьезно повысить экспортный потенциал Беларуси. Ведь, по сути, они будут функционировать как свободные экономические зоны в миниатюре.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Данное соглашение дает возможность фактически создавать на территории стран-участниц сборочные производства техники, автомобилей, бытовой техники. И выход с этого склада будет восприниматься, как товар, происходящий с данной территории, поэтому мы можем развивать любые производства в любой из стран.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы можем делать товар у себя с участием иностранных компонентов. И если удается идентифицировать иностранную составляющую — то пошлина будет платиться только на нее, если все остальное наше — не надо.

Сегодня же депутаты Палаты представителей планируют ратифицировать пакет международных соглашений по формированию договорно-правовой базы Единого экономического пространства. Принятие этих документов откроет для стран-участниц Таможенного союза широкие возможности для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Напомним, что ранее белорусская сторона заявляла о намерении ратифицировать соглашения по формированию ЕЭП до конца 2010 года. Сегодня последний день, когда у депутатов есть такая возможность. Завтра осенняя сессия парламента завершает работу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».