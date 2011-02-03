2011 год в Беларуси объявлен годом предприимчивости

Соответствующий указ подписал глава государства.

Сегодня перед обществом стоит задача сделать решительный рывок во всех отраслях, чтобы выйти на уровень передовых европейских стран. И основной движущей силой в этом случае станет предприимчивость, активность и инициатива, отметили в пресс-службе Президента.

2011 год будет способствовать созданию нового облика белорусской экономики, раскрепощению деловой активности, формированию здоровой конкуренции, и, соответственно, повышению благосостояния и качества жизни граждан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».