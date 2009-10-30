2010 год должен стать этапом восстановления быстрого экономического роста

Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по итогам социально-экономического развития страны за 9 месяцев 2009 года.

Также, были рассмотрены итоги по проектам прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2010-й.

Уже в нынешнем году нужно выработать оптимальные пути преодоления кризисных явлений, подчеркнул глава государства, обращаясь к участникам совещания. Сегодняшнее мероприятие – одно из самых масштабных: в зале – более 110 человек. Кабинет министров почти в полном составе, Администрация Президента, руководители валообразующих предприятий страны.

Президент Беларуси, Александр Лукашенко:

«Всё должно быть продуманным и выверенным с учетом особенностей нынешнего непростого периода. Надо признать, что те инструменты, которые мы использовали в благоприятное время, не дают должного эффекта в условиях мирового кризиса. Поэтому следует отказаться от бездумного повторения шаблонов и формализма. Энергично внедрять более эффективные методы работы, которые должны приносить положительные результаты, как теперь, так и в долгосрочной перспективе. Скажу прямо, здесь многое зависит от деятельности экономического штаба страны и правительства. Не должно быть крайностей, растерянности и пассивности, нельзя допускать принятия необдуманных решений, как, например, печальное постановление №991. При определении рубежей на 2010 год, прежде всего, необходимо помнить, как мы будем отчитываться перед людьми за реализацию решений третьего Всебелорусского народного собрания, как выйти на намеченные темпы экономического роста».

Глава государства сегодня даст оценку работы Правительства, Национального банка и всех органов власти по итогам года. При этом речь будет идти не о валовых показателях, а об эффективности работы ведомств и предприятий страны. Оправдания и самоотчёты не нужны, подчеркнул Александр Лукашенко.

– Мне нужны ответы на те вызовы, которые бросил нам мировой финансово-экономический кризис, – сказал Президент. Александр Лукашенко напомнил, что этот год начался с тяжелой ситуации даже на продовольственном рынке, были проблемы с реализацией белорусских товаров на экспорт.

Президент Беларуси, Александр Лукашенко:

«Меня убеждали в том, что мы обязательно завоюем этот рынок, но чуть-чуть, вот немножко, месяц-два надо поработать, а быть может и три, в убыток по каким-то товарным группам. Тогда была поставлена задача с 1 апреля выйти на безубыточную работу, а по итогам полугодия обеспечить рентабельную продажу по всей товарной номенклатуре. И какова же сегодня рентабельность?»