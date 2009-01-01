2009-й – время начала реализации целого пакета документов по либерализации экономики, подписанных в ушедшем году

Это и указ, сохраняющий для предпринимателей действующий порядок уплаты налогов и таможенных платежей, указ по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности, декрет упрощающий процедуру аренды помещений. Главная и самая приятная перемена – с 1 января Беларусь переходит на новую шкалу взимания подоходного налога. Вместо старой, прогрессивной – будет линейная, на уровне 12-ти %. Независимо от дохода. Такая ставка будет применяться,как по основному месту работы, так и не основному.



Конечно, люди будут меньше отчислять в бюджет, однако все это будет компенсировано за счет выхода из тени многих неплательщиков. Применение плоской шкалы упростит и работу бухгалтеров. В случае смены места работы в течение года — не нужно будет брать справку о налогах. Для сотрудников высокотехнологичных компаний подоходный налог будет ниже 12%.



Например, для программиста Парка высоких технологий он на уровне 9%. В новом году индивидуальные предприниматели, не применяющие упрощенную систему налогообложения, будут платить подоходный по ставке 15%. Впрочем, другая, более важная для них новость то, что сохраняются правила игры ведения малого бизнеса. Незначительно измениться коэффициент таможенных платежей на ввозимые в страну товары.



Большие перемены произошли в сфере органов контроля. Санстанция, налоговая, ОБЭП теперь будут проводить проверки только по конкретным нарушениям, если есть сигналы со стороны. И с письменной санкции руководства.



Проще и спокойней будет предпринимателям, открывающим свои торговые точки. По новым правилам договор на аренду заключается теперь минимум на три года. И без обязательной госрегистрации. А для насыщения рынка новыми товарами, почти наполовину – 40% - сокращен перечень продукции и услуг, подлежащих сертификации. Признается даже тот товар, если основной сертификат на него только выданы в России.



В целом, все экономические изменения нового года нацелены на упрощение правил игры для малого бизнеса и не только. Государство обещает способствовать проявлению частной инициативы, а также сохранению социальных гарантиях для обычных граждан.