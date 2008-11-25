2009-й объявлен в Москве годом Беларуси

Об этом заявил сегодня мэр российской столицы Юрий Лужков на форуме делового сотрудничества Москвы и Беларуси. С начала года объем взаимного товарооборота уже превысил 100 миллиардов российских рублей. Это наполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, заявлено о 20-ти инвестиционных проектах, в которые московские компании готовы вложить деньги. До конца текущего года должен быть подписан документ об инновационном сотрудничестве Беларуси и Москвы. Также предложено в ближайшее время в российской столице провести белорусский инвестиционный форум. Уж слишком высок интерес Москвы владельцев капиталов и белорусской экономики.