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2009-й объявлен в Москве годом Беларуси

25 ноября 2008 17:28
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Об этом заявил сегодня мэр российской столицы Юрий Лужков на форуме делового сотрудничества Москвы и Беларуси. С начала года объем взаимного товарооборота уже превысил 100 миллиардов российских рублей. Это наполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, заявлено о 20-ти инвестиционных проектах, в которые московские компании готовы вложить деньги. До конца текущего года должен быть подписан документ об инновационном сотрудничестве Беларуси и Москвы. Также предложено в ближайшее время в российской столице провести белорусский инвестиционный форум. Уж слишком высок интерес Москвы владельцев капиталов и белорусской экономики.
# Экономика

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