2008-й год для отечественной экономики стал годом инвестиционного прорыва, рекордного урожая и либерализации

Льготы для малого бизнеса, инвестиционный прорыв, рекордный урожай зерна и завершение газификации страны. Последний день уходящего года – хороший повод подвести экономические итоги-2008.

Важнейшие параметры социально-экономического развития – выполнены. На это весь год работала вся страна и, оглянувшись, в 12-ти прошедших месяцах немало ярких пятен. В противовес продовольственному кризису. Тяжелый по труду и рекордный по результату каравай. Более 9,5 миллионов тонн мы собрали зерна в 2008-м. И впервые так много в истории суверенной Беларуси.

Этот зерновой рекорд – как подтверждение правильно избранного курса еще в 1994-м, плоды льготирования и поддержки АПК. Заслуженный трудом и отвоеванный у непогоды, хороший урожай собран во всех регионах. И первый миллион – даже на Витебщине – в яркой зоне рискованного земледелия. Свой собственный весомый каравай – это экономия валюты на импорте, а значит возможность вложить деньги в дальнейшую модернизацию.

2008-й по-праву называют годом инвестиционного прорыва. Впервые Беларусь представила свой потенциал на таком высоком уровне. Более семидесяти реальных проектов на инвестфоруме в Лондоне стали объектами для изучения бизнес-элитой сорока стран мира. И ожидания оправдались – наши бизнесмены вернулись на родину с увесистым пакетом предложений.

Государство поставило цель, и активно к ней приближается: войти в список 30 стран мира с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. Три важнейших документа – по либерализации экономики. После Декрета и Указа, которые устанавливают цивилизованные арендные отношения и устраняют лишние проверки – еще один: сохраняет трехлетние правила игры на поле малого бизнеса. Новый год, которого с опаской ожидали предприниматели – потрясений не принесет.

Трехлетняя упрощенная схема, льготный режим торговли – сохранены, с небольшими дополнениями. Для частника это значит, что за свой бизнес не придётся больше платить, к примеру, таможенными сборами, а для потребителя это значит, что цены на товары если и вырастут, то незначительно. Кто-то говорит об экономической модернизации, кто-то – о новой экономической политике. Но все вместе – это либеральные меры на макро и микроэкономическом уровне.

Со второй половины года каждый задавался вопросом, как же в быту противостоять финансовому кризису и не потерять сбережения. И государство пошло на беспрецедентные меры по укреплению банковской системы. С 2008-го гарантирован стопроцентный возврат вкладов, любого размера и валюты. Объявлена и частичная амнистия капитала.

Хранить деньги лучше в трех-четырех валютах – разумеется, стабильной национальной, а также в евро, долларе и как вариант – российских рублях. Если один курс снизится – отыграться можно будет на другом. Но главный совет, который давали специалисты – сохранить, и даже приумножить золотой семейный запас сегодня можно с гарантией только в банке.

Важным этапом в развитии экономики стало завершение в 2008-м газификации Беларуси. С пуском в Березино с голубым топливом уже все 118 райцентров страны. И в целом, говорят аналитики, экономический год завершился достойно, став годом настоящего оздоровления экономики.