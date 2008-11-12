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20 Белорусских предприятий оперативно устраняют недостатки, выявленные при последних проверках Россельхознадзора

12 ноября 2008 15:06
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122 отечественных предприятия поставляют продукцию в Россию, оставаясь там серьёзным игроком на продовольственном рынке. Официальная позиция Минсельхозпрода Беларуси заключается в том, что необходимо совместно с Россельхознадзором выработать единые требования к проверке качества производимой продукции и соблюдения ветеринарного и санитарного контроля.

Вместе с тем, Беларусь и Россия намерены обсудить перспективы интеграции рынков сельхозпродукции на первой за постсоветские годы совместной коллегии аграрных ведомств. Здесь предполагается поднять вопросы взаимодействия ветеринарных служб обеих стран, работы пограничных ветеринарных постов, а также размер квот на поставку белорусской продукции в Россию. Предполагается, что заседание совместной коллегии пройдет 4-го декабря в одном из областных центров Беларуси.
# Экономика

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