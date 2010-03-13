18 транспортно-логистических центров появятся в Беларуси

В рамках программы развития логистической системы. Для их строительства уже определены полсотни участков.

Один из наиболее крупных центров – совместный бельгийский проект логистического парка в районе Национального аэропорта Минск. Его возведение обойдётся почти в 300 миллионов евро.

Первая очередь новостройки уже работает. Есть склад для хранения товаров, стояночные места, на очереди – гостиница и аквапарк. По всем правилам таможни товар здесь оформляется в удобном месте и в удобное время.

Леонид Досов, заместитель председателя Государственного Таможенного комитета Республики Беларусь:

– Не заезжая в Минск, культурно, без каких-то проблем, выгрузили товар, загрузили товар и поехали по этой трассе – то ли в западную Европу через Брест, или опять на трассу граница Беларуси и Российской Федерации.