18 марта в Минске презентовали «Инновационную дорожную карту»

Новости Беларуси. «Инновационную дорожную карту» презентовали 18 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности».

Электронный помощник не только подскажет, как реализовать свой проект, но и предоставит информацию о возможных льготах и условиях финансирования. Кроме того, «Инновационная дорожная карта» оперативно предоставит информацию, где в городе есть свободные помещения, которые могут сдаваться предпринимателям.

Геннадий Пальчик, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это творческая работа, и эффективность ее определяется возможностью использовать потенциал. Исполнительная власть, она, по сути, предоставляет все условия. Да, есть определенные льготы, преференции.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы решили создать эту карту, которая бы, в общем-то, помогала узнать им где у нас есть свободные помещения для предпринимателей, которые могут сдаваться. Мы пошли на то, что там, где есть возможность предприятиям, которые более трех лет арендовали помещения, и особенно инновационным предприятиям, продажу первоочередную им разрешить без аукциона.