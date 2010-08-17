18 августа очередное снижение ставки рефинансирования в Беларуси — до 11%

Александр Лукашенко заслушал плановый отчет руководителя правления Нацбанка.

Президент потребовал обязательного выполнения всех показателей денежно-кредитной политики. Петр Прокопович заверил, что курс белорусского рубля по-прежнему будет отличать стабильность, кредиты подешевеют. Уже завтра в Беларуси очередное снижение ставки рефинансирования до 11% вместо январских 13,5%. В стране проводится целенаправленная политика по доступности кредитных ресурсов: с начала года уменьшение на 40%. Соответственно стали более востребованными кредиты в реальном секторе экономики: их популярность выросла более чем на треть.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка:

Глава государства потребовал, чтобы и дальше выполнялись все показатели денежно-кредитной политики. Особенно то, что касается вопросов кредитования и процентной политики. Что очень важно, чтобы до конца года проводилась работа по стимулированию реального сектора экономики.