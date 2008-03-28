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170 тысяч евро - убытки международных перевозчиков от забастовки польских таможенников

28 марта 2008 18:26
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Эту информацию сообщили в Министерстве транспорта Беларуси. Напомним, акция протеста поляков продолжалась с 26 по 29 января. В результате в пунктах пропуска на белорусско-польской границе в вынужденном простое находились тысячи грузовиков.

МИД Беларуси предложило пострадавшим перевозчикам обратиться за юридической помощью. В свою очередь, Специализированная юридическая консультация готова оказать правовую помощь белорусским автоперевозчикам не только по подготовке документов, но и по вопросам взыскания средств с польской стороны.
# Экономика

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