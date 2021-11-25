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17 компаний из Беларуси приняли участие в аграрном форуме в Узбекистане. Какие контракты уже подписаны?

25 ноября 2021 17:15
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод подписал контракт на поставку техники в Узбекистан на сумму 1 миллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

17 компаний из Беларуси приняли участие в аграрном форуме в Узбекистане. Какие контракты уже подписаны?-1

Аграрный форум «Узбекистан-Беларусь», что называется, принес свои плоды. Специально для региона наши машиностроители разработали газовый самосвал и новые модификации культиватора для обработки хлопка. Стоит сказать, что это самая популярная сельскохозяйственная культура в стране.  

17 компаний из Беларуси приняли участие в аграрном форуме в Узбекистане. Какие контракты уже подписаны?-4

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:  
Узбекистан для нашей страны стратегический партнер, с которым мы работаем уже давно. И отмечу, что за последние 5 лет товарооборот взаимный увеличился уже в 7 раз. А в текущем периоде (за 9 месяцев текущего года) белорусские поставки выросли на 15 % и превысили 61 миллион долларов США.  

Форум – это возможность посмотреть на других и себя показать. От Беларуси приняли участие 17 компаний. Это и производители мясной продукции, известные молочные бренды, кондитерские фабрики и не только. Узбекистану наши товары пришлись по вкусу, а потому высоко оценены перспективы их продвижения на местном рынке.  

Больше новостей экономики за 25 ноября читайте здесь.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Алексей Богданов # Кристина Сущеня # Фотофакт

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