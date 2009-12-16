16 декабря - День Независимости Казахстана

Президент Нурсултан Назарбаев считает избрание страны на пост председателя ОБСЕ главным достижением республики на современном этапе.

Отметим, белорусско-казахстанские отношения характеризуются высокой динамикой развития. Страны ведут активный политический диалог, регулярно проходят встречи президентов и премьер-министров двух стран в рамках СНГ, ЕвразЭС и ОДКБ. Позиции сторон совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня.

В объеме внешней торговли Беларуси со странами СНГ Казахстан занимает третье место. За 9 месяцев, взаимный товарооборот превысил 288 миллионов долларов. Президент Казахастана Нурсултан Назарбаев был с официальным визитом в Минске в конце ноября. Тогда стороны подписали ряд важных документов. Среди них - Дорожная карта, которая определила план мероприятий двух республик на два года.

Казахстан интересует опыт Беларуси в аграрном секторе, сельскохозяйственном машиностроении, станкостроении, неорганической химии. Кроме того, наша страна представляет интерес как транзитный коридор для выхода на рынок Евросоюза. В Минске Президенты назвали будущую цифру товарооборота – три миллиарда долларов.