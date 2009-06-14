15 июня — контактно-кооперационная биржа Беларуси и Китая

Контактно-кооперационная биржа для белорусских и китайских бизнесменов пройдет в Минске 15 июня.

В мерориятии примут участие более 70 представителей китайских компаний и организаций. Они заинтересованы в инвестиционном, торгово-экономическом сотрудничестве, в совместных проектах в энергетической, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, транспортной сферах, в области освоения минеральных ресурсов, переработки металлолома, использованных пластмасс и др.

Среди гостей — руководители одного из ключевых государственных предприятий China North Industries Group Corporation, в составе которого 120 НИИ, торговые компании и производственные предприятия (производят автомобили, автозапчасти, железнодорожные транспортные средства, буровой инструмент, химическую продукцию, оптические приборы, искусственные алмазы, микрокристаллические стекла, оптическое стекло, латунные ленты и др.), представители Dengao Coal Mine Group — компании, занимающейся разработкой месторождений и добычей угля.

Визит деловых кругов Китайской Народной Республики в Беларусь проходит 13-16 июня. Делегацию возглавляет председатель Китайского комитета содействия международной торговли (ККСМТ) Ван Цзифэй. Цель приезда — укрепление делового сотрудничества между странами, информирование о возможностях кооперации и расширение деловых связей, сообщает БЕЛТА.