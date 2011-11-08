14 тысяч минчан получат дисконтные карты на скидки в крупных универмагах города

Новости Беларуси, Минск. Скидку 10% социально незащищённым покупателям льготной группы предоставят на 30 видов промышленных товаров, 5% — на 16 продовольственных.

Пластиковые карточки планируется ввести в расчёт уже к ближайшим выходным. Воспользоваться ими минчане смогут при наличии удостоверения.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Определённый ряд категорий жителей Минска будет обслуживаться по дисконтным картам в торговых точках города. Сегодня это более 14 тысяч горожан из числа одиноких пенсионеров, инвалидов I и II группы, размер пенсии которых не превышает бюджета прожиточного минимума, многодетные семьи, дети-инвалиды и дети из категории детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые являются выпускниками интернатных учреждений.