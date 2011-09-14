14 сентября в обменных пунктах и банкоматах Беларуси появилась иностранная валюта

На белорусской валютно-фондовой бирже прошли первые торги по свободному курсобразованию. Их итог – рыночный курс доллара – 8 600 рублей. Валютные торги длились около часа. Они прошли в свободном режиме, без интервенций Нацбанка.

Буквально за час в результате биржевых торгов в Беларуси установился рыночный курс валют. Если доллар ушел на сессию с неопределенной стоимостью, то вернулся уже точно оцененный законом спроса и предложения.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Курс доллара – 8 600 рублей, курс российского рубля – 305 белорусских рублей, курс евро – 12 100.

Со стороны могло показаться, что на бирже ничего не происходит. Однако система торгов отлажена таким образом, что позволяет всем заинтересованным сторонам покупать-торговать валютой дистанционно.

Участники торгов работают удаленно, в своих офисах. А непосредственно на бирже находятся только ведущие торгов.

Дополнительная сессия будет проходить на бирже ежедневно. Вся информация в режиме реального времени отображается на мониторах. Спрос сегодня значительно превысил предложение, которое было в районе 8 млн долларов. Однако существенного скачка стоимости валют не случилось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нацбанк удовлетворен результатами торгов, никаких действий по сбиванию спекуляций на рынке не предпринималось. Это хороший признак. Специалисты главного финансового ведомства страны в перспективе надеются на снижение курса.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы удовлетворены ходом торгов. Достаточно неплохие результаты. Мы находимся примерно на верхнем уровне возможного курса. Полагаем, что даже незначительный объем предложения способен сегодня изменить ситуацию, и тренд курса будет направлен вниз.

Фактически одновременно с окончанием торгов в некоторых обменниках стали меняться валютные котировки. Кстати, Нацбанк в образовании курса для продажи не ограничивает коммерческие структуры. Однако все же рекомендует ориентироваться на результаты допсесии на бирже.

Банкоматы уже в обед начали максимально заряжать валютой. По новому курсу снять деньги пока могут только держатели вкладов в долларах и евро. Но, по словам банкиров, день-два и валюта станет доступна всем.

Сергей Будников, заместитель Председателя Правления – Директор Департамента пластиковых карточек коммерческого банка:

Ранее возможность снятия наличных банкнот в иностранной валюте была обусловлена проблемами с приобретениями банками свободноконвертируемой валюты. Буквально пару дней рынок перестроится.

Я думаю, что валютчики займутся чем-нибудь более производительным для страны.

Дмитрий Чудук, начальник отдела торговыми операциями коммерческого банка:

На текущий момент валюта есть, подкреплены обменные пункты нашего банка. Все сделано для того, чтобы население спокойно могло купить валюту.

Специалисты считают, что для того, чтобы заработали обменники всех без исключения банков, потребуется несколько дней. Однако уже сейчас доллары и евро есть в свободной продаже в большинстве пунктов обмена валют. Более того, люди охотно сдают их по новому курсу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минчане:

Пришел и продал 1000 долларов. Думаю, выше курс не будет. Сейчас хорошее время для продажи.

Сейчас мне нужны белорусские деньги для покупки стройматериалов. Пришел и сдал валюту.

Если кому-то надо уехать, можно прийти и взять. Курс нормальный.

Давно пора было это сделать. Приходилось покупать с рук.

Положительно оценивают переход на рыночный курс белорусского рубля предприниматели и экономические эксперты. Во-первых, отечественная экономика приобретает прочную точку опоры, выходит из неопределенности множественности курсов. Во-вторых, предприятия могут теперь открыто, без ограничений, не нарушая закон покупать или продавать валюту. Должен пойти на спад и ажиотаж на доллары и евро. Ожидается, что рыночный курс рубля положительно скажется на стоимости импортных товаров.

Виктор Маргелов, сопредседатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Те, кому нужно, смогут купить потребительские товары. Да, по очень дорогой цене, но они реально смогут купить. Наши магазины не будут пустыми. Но, в то же время, я могу смело сказать, что цены на импортные товары, думаю, через месяц будут очень серьезно снижаться.

Валерий Полховский, экономический аналитик:

Субъекты хозяйствования получат ориентиры для своей работы. Если в условиях неопределенности порой они не знали, какие валютные курсы закладывать, и возникла определенная ценовая нестабильность, то здесь самым положительным эффектом будет удаление неопределенности стоимости курса национальной валюты.

Реальный рыночный курс белорусского рубля еще может колебаться, но должен определиться в сторону стабильности через полторы-две недели.

Кстати, Нацбанк считает, что Беларусь может отказаться от нового кредита Международного валютного фонда.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Вполне возможно. Не исключаю того, что мы самостоятельно справимся с текущей ситуацией.

Касательно же сроков получения очередного транша кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС, то нет никаких объективных предпосылок, чтобы его не получить.