14 сентября на белорусской валютно-фондовой бирже пройдут первые торги по свободному курсобразованию

То есть, цена валюты будет складываться в зависимости от спроса и предложения. В таком формате белорусские банки смогут приобретать валюту для её последующей продажи в обменниках без каких-либо ограничений.

Чтобы не допустить крупных спекуляций и «обвала» курса одних валют относительно других, Нацбанк обещает поддерживать торги рыночными мерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Открыть дополнительную сессию на бирже и в дальнейшем выйти на равновесный курс поручил президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. На прошлой неделе уже состоялась репетиция процесса купли-продажи иностранной валюты всеми заинтересованными сторонами. По оценкам специалистов Нацбанка, доллары и евро в обменниках должны появиться через пару дней после открытия допсессии на бирже.

Георгий Гриц, экономический эксперт:

Если бизнес сегодня сформирует какую-то взвешенную позицию — сегодня мы говорим о том, что формирует рынок. Но рынок это не какое-то эфемерное образования, это рыночные субъекты хозяйствования. Я думаю, сегодня бизнес должен самостоятельно помочь государству и сам сформировать этот курс. Именно социальная ответственность бизнеса в формировании равновесного курса очень важна. Более того: неоднократно были заявления бизнеса о том, что бизнес этот курс мог бы устроить в какой-то среднесрочной перспективе.

Александр Швец, председатель РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Весь бизнес надеется на положительный эффект от дополнительный сессии, и причины этому две. Во-первых, это официальный реальный доступ к валюте. И второе — мы надеемся, что допсессия даст стабильность. Имеется в виду то, что курс не будет шарахаться вверх-вниз, а будет носить плавный спрогнозированный характер.