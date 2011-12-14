14 декабря евро обвалился до 11-месячного минимума по отношению к доллару

На мировых торгах он упал ниже психологически важной отметки в 1,3 доллара за евро.

Эксперты указывают на несколько важных причин, которые заставляют игроков вкладывать в более стабильные, чем европейская валюта активы. Основная – отсутствие внятной стратегии ЕС по преодолению системного долгового кризиса, который бушует в регионе уже слишком долго.

Не добавляет оптимизма и недавний раскол на саммите Единой Европы. Отказ Британии от вхождения в так называемый «бюджетный союз» многие расценивают как шаг, сильно ослабляющий общий рынок, а, значит, и валюту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, удар по Европе нанес и пессимизм американских рейтинговых агентств. Они обещают снизить позиции и государств ЕС, и всего сообщества.