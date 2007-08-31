100 дней до старта производства

Примерно столько времени остаётся до запуска Шкловской фабрики газетной бумаги.

Первая очередь предприятия - цех деревообработки - действует уже несколько месяцев. На конец октября намечены пусконаладочные работы бумагоделательной машины. Сегодня на фабрике согласовывался график прибытия иностранных наладчиков: австрийских, итальянских и финских специалистов.

Пробный пуск линии по производству бумаги состоится в ноябре, а в декабре будет получена первая продукция. Фабрика станет высокоэкономичным предприятием, ведь в основе его работы - безотходность производства. С ходом строительства завода сегодня ознакомился глава правительства.

Премьер-министр РБ Сергей Сидорский: "Это сложная машина. Мы применили здесь технологии ведущих мировых производителей бумаги: РФ, другие страны. Так что фабрика будет минимизирована в плане расходов и затрат. Мало того, она станет экологически чистым производством. Мы уже запустили очистные сооружения и уже, видно, всё удаётся. Осталось дождаться декабря этого года.

