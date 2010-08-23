Прямой эфир

10 земельных участков в столице для нужд малого бизнеса будут выставлять ежемесячно на аукцион

23 августа 2010 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующее поручение дал председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

Сегодня земельных участков площадью до 2 гектаров, в столице не хватает, а потому и спрос на них велик. Бизнесмены желают возводить на них торговые объекты, станции техобслуживания и автомойки. Новые земли не только позволят создать дополнительные рабочие места, но и увеличат приток инвестиций.

Виталий Ведерко, первый заместитель директора фонда «Минскгоримущество»:
– Мэром города поставлена задача, чтобы ежемесячно районы вместе с комитетом архитектуры предоставляли не менее 10 земельных участков, которые можно было бы выставить на право аренды на аукцион. По некоторым участкам уже подготовлена документация. А три участка уже можно будет выставлять под автомойки в ближайшее время.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
23 августа 2010 06:29

Делегация Липецкой области России прибыла в Беларусь

22 августа 2010 17:49

Развитие экономики в посткризисный период: о кризисах, путях выхода из них и последствиях для людей и стран

21 августа 2010 17:20

В Беларуси будет открыт филиал армянского завода по выпуску коньяков