10-тысячный зерноуборочный комбайн сошел сегодня с конвейера Гомельского завода самоходных комбайнов

Гомельские комбайностроители выпустили его к своему профессиональному празднику. К круглой цифре машиностроители шли 9 лет, обеспечивая белорусское сельское хозяйство качественной отечественной техникой. Выпускать в Беларуси свои комбайны решили в середине 90-х. К тому времени износ парка сельхозтехники на предприятиях был критическим — каждая уборочная становилась битвой за урожай. Обеспечить стратегическим техресурсом продовольственную безопасность страны было решено на самом высоком уровне.



Благодаря господдержке Гомсельмаш не просто выжил – в стране была создана новая отрасль машиностроения. А белорусские аграрии получили полную линейку модельного ряда отечественных комбайнов.



Юбилейный комбайн и ещё 599 его собратьев в ближайшее время отправятся в Украину. Обеспечив техникой белорусских аграриев Гомсельмаш вышел на мировой рынок. Только за последний год объём экспорта увеличился вдвое. В планах предприятия ежегодно выпускать не менее 7 тысяч зерноуборочных комбайнов. Без модернизации производства не обойтись. На эти цели в ближайшие годы будет потрачено более 300 миллионов долларов.