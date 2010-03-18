10 тысяч тонн сухого молока ждут венесуэльцы в 2010 году из Беларуси

Политический диалог двух лидеров дал «зеленый свет» промышленникам. Сотрудничество с Венесуэлой многие белорусские производители ставят «на прочные рельсы». Взаимный интерес не ограничивается исключительно техникой или нефтью.

В Боливарианской республике распробовали наше – «белое золото». И повторно заключили контракт на поставку сухого молока.

Сотрудничество с Венесуэлой Лепельский молочно-консервный комбинат «поставил на рельсы» еще в прошлом году. Отсюда по железной дороге до прибалтийского порта, а дальше по морю в Боливарианскую Республику отправили полторы тысячи тонн сухого молока. В этом году аппетиты южных партнеров выросли. Венесуэльцы ждут из Беларуси 10 тысяч тонн сухого молока. Для лепельских молочников Венесуэла сейчас – самый крупный и самый постоянный из всех заморских импортеров. Этот заказ – половина годового объема всей производимой продукции.

Алексей Садовский, заместитель директора по экономике Лепельского молочно-консервного комбината»:

– Финансирование всегда идет четко по оговоренному графику, без сбоев. В принципе мы очень довольны этим сотрудничеством. Для нас поставки продукции в Венесуэлу становятся стратегически важным моментом, поскольку уже в этом году объемы отгрузки туда возрастают.

Повышенная жирность, большой срок годности и витаминные добавки. Именно такое молоко пришлось по вкусу боливарианцам. На всех этапах здесь тщательно следят за качеством продукции. Пока требованиям Венесуэлы соответствуют только два белорусских предприятия – в Лепеле и Волковыске.

Жанна Абашеева, заместитель директора по производству Лепельского молочно-консервного комбината»:

– Молоко, производимое в Республику Венесуэла, имеет американский стандарт, а он очень жесткий, намного жестче белорусского и российского. И оно еще отличается тем, что в это молоко нужно добавлять витамины А и Д. Молоко отличается жирностью – 26%.

Своего молока в Боливарианской республике не много. Потребность страны в этом напитке закрывают импортным. Потому молоко в порошке для венесуэльцев – норма. Жидкого продукта получают не много. Максимум тысячу литров в год с коровы. Для сравнения в Беларуси – 5 тысяч литров.

Белорусские продукты придутся в Венесуэле как нельзя кстати. Там формируется государственный резерв продовольственных ресурсов. Речь идет в первую очередь о продуктах с большим сроком годности. Это не только сухое молоко, но, например, отечественная сгущенка или мясная тушенка. Объемы закупок планируются не маленькие, поэтому страна заинтересована в поставках.

Александр Грушецкий, начальник отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

– В Венесуэлу были преданы коммерческие предложения на поставку мясных и молочных консервов, колбас, сыров, детского питания. Венесуэльской стороне были переданы образцы детского питания на молочной основе.

Самым перспективным направлением сотрудничества в сфере продовольствия называют детское питание. Потому как консервы не совсем привычны для тамошних жителей. Белорусы надеются, что венесуэльцы войдут во вкус.

Наталья Бреус, Яна Шипко, Александр Мишин, телекомпания СТВ.