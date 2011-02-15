10 млн тонн зерна планируется собрать в Беларуси 2011 году

Такой богатый урожай хлеба планирует собрать Беларусь в этом году. В Правительстве уже расписывают планы посевной, а в хозяйствах готовят технику и удобрение. Обеспечивать продовольственную безопасность будут за счет внедрения новейших технологий, укрепления семенного фонда, а также обновления техники. Увеличат также площади посевов, к примеру, зерновых и гречихи.

Машина от «Амкодор» может работать и зимой, и летом — машина универсальная: справится и с расчисткой снега, и с весенне-полевыми работами. Ведущий механизатор хозяйства Александр Михайлович уже оценил плюсы «Амкодоровского» изобретения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Шамков, механизатор СПК «Ольговское»:

У нас в хозяйстве она используется для всего. Например, для погрузки зерна, песка. Есть еще и дополнительные опции — стогометатель (солому, сено складывать), органику грузим.

Машинные дворы перед этой посевной обновятся по всей стране. Только энергонасыщенных тракторов будет закуплено две сотни — заявили сегодня в Совете министров.

Готовь сани летом, а посевную еще зимой. Говоря о планах по развитию агропромышленного комплекса, Правительство заострило внимание на подготовке к весенне-полевым работам. Ведь это как старт пятилетки. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

Планы на урожай большие. Беларусь планирует собрать в этом году 10 миллионов тонн только хлеба. Сев ранних яровых, свеклы и льна планируется провести до 1 мая, картофеля — до 9, кукурузы — до 15. Расширяются площади. Делается ставка на качество семян.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Зерновых и зернобобовых культур мы планируем засеять на 160 тысяч гектар больше, чтобы получить дополнительный вал зерна, которого нам еще не хватает.

Пока есть проблемы с удобрениями: нехватку закроет импорт. В хозяйствах также дефицит кадров — механизаторов, бригадиров, агрономов. Самая проблемная — Витебская область. И сегодня премьер дал поручение ко всему — и к посевной, и развитию агропромышленного комплекса — найти системный подход.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это касается не только села. Это касается всех. Нам надо меньше писать вещей очевидных. Болты, гайки, трактора — это должны решать не министры, а на уровне областей.

Действительно в АПК сейчас работает 18 отраслевых программ. Ключевые — в мясомолочной отрасли, птицеводстве, картофелеводстве, племенном деле. Их выполнение на старте пятилетки — момент истины. Ведь задача, поставленная Президентом — выйти за пять лет на экспорт сельхозпродукции в 7 миллиардов долларов в год с положительным сальдо в 4 миллиарда. В профильном ведомстве уже меняют стиль работы.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы меняем подходы. Учим людей, как зарабатывать деньги. Перевели, к примеру, отчеты, например не за удой на корову, а по проданному молоку с коровы. Это тянет за собой загрузку молочных комбинатов, выход продукции оттуда.

Речь зашла сегодня и о продовольственной безопасности. В частности, о том, что в этом году Беларусь не должна допустить повторения ажиотажа с гречкой. Внутренние потребности будут обеспечены. Торговля запросила около 25 тысяч тонн — это больше, чем в прошлом году. Сегодня заявлено, что посеют гречихи больше. И уже идут закупки дополнительных семян, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».