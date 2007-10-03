10 миллионов тонн цемента в год

Именно на такой уровень должны будут выйти производители серого вещества к 2011 году.

Производство цемента - дело энергозатратное. Объёмы же постоянно приходится увеличивать. Кричевский цементношиферный каждые сутки по 50 вагонов продукции выдаёт. На сегодняшний день уже 875 тысяч тонн произведено. Поэтому экономия энергии - задача приоритетная.

Клинкер - это основная составляющая цемента. За смену каждая из двух печей предприятия пропускает сотни тонн этого вещества. В декабре заработает и третья печка - ещё полмиллиона тонн цемента в год. Экономия налицо. Но на этом в Кричеве останавливаться не собираются. Присматриваются к ещё одной технологии. Сжиганию использованных автомобильных покрышек.

Переходить на использование старых покрышек в Кричеве

пока не собираются. Площади не позволяют. С одной стороны предприятия городские постройки, с другой железнодорожная станция и пути, с третьей - вот это озеро. Зато здесь планируют использовать уголь.

К 2009 году предприятие будет полностью переведено на этот вид топлива. Переоборудование обойдётся в 20 миллионов долларов, однако дело того стоит. А позже, возможно, и за покрышки возьмутся.

