10 и 20-рублевые купюры уходят в прошлое, торговые сети Беларуси приступили к округлению цен

Чтобы полностью округлить цены крупным торговым сетям понадобится время. А вот в магазинах поменьше уже вовсю меняют ценники.

Так, к примеру, хлеб «Ранак» еще несколько дней назад здесь стоил 3570. А сегодня 3550 рублей.

У заместителя директора магазина Леокадии Викторовны дел невпроворот. «Округлить» надо всю поступившую сегодня продукцию. Рекомендации Министерства торговли уже выучили на зубок.

Значения в сумме до 25 рублей отбрасываются. Так молоко детское стоило 1710 рублей — теперь 1700 рублей. Значения от 25 рублей включительно до 75 рублей округляются до 50 рублей Если йогурт стоил 1870, то теперь 1850. Значения от 75 рублей включительно и выше округляются до 100 рублей.

Леокадия Выхота, заместитель директора магазина:

Товар, который был в магазине, будет продаваться по прежним ценам. Цены на все товары, которые мы получаем сейчас, будут округляться.

Округлились цифры и в общепите. Кассир Галина Анатольевна вздохнула с облегчением. Хоть купюры и небольшие, но головной боли достаточно при расчете. Бывало, продавцу покупатели вручали целый веер таких купюр. Теперь будет проще вести подсчеты.

Галина Дуливец, кассир магазина:

Удобнее будет рассчитываться с покупателем. У кого-то не хватало 10 рублей, сейчас удобнее будет.

Процесс округления цен организуется по мере готовности торговых объектов и компьютерного оборудования.

Галина Закерничная, заместитель начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Не переоценивается уже полученный в розницу товар. Этот процесс постепенный и происходит постепенно с получением нового товара и по мере готовности предприятий торговли технически. Так и происходит формирование розничных цен.

Мелкие банкноты едва ли оправдывают расходы на свое производство. Быстро изнашиваются и служат не больше 7 месяцев. Не исключено, что их и вовсе скоро можно будет увидеть разве что в коллекциях нумизматов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.