1 марта – последний день для подачи декларации о доходах за 2010 год

В списке тех, кто обязан сообщить о дополнительных заработках, – люди, получавшие доходы за границей или из-за рубежа, физические лица, продавшие, к примеру, во второй раз квартиру, гараж, земельный участок и так далее.

Последний день зимы для белорусов совпал с другим не менее важным событием. В налоговых инспекциях подходит к концу очередной финансовый сезон.

Процедура подачи налоговой декларации достаточно проста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Паспорт, сам бланк и, собственно, сумма ваших доходов. Однако то, на что отводится два месяца, многие пытаются сделать в последний день.

Дмитрий Солодухин, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Центрального района г. Минска:

На 18 февраля было представлено около 200 деклараций. За последнюю неделю было уже больше 150 деклараций. Как видно, граждане откладывают представление налоговой декларации на последний день.

У Дмитрия собственный бизнес уже давно распространился за белорусские границы. Владелец нескольких иностранных предприятий недавно обзавелся филиалом и в нашей стране. В Беларуси бывает нечасто. Однако сегодня приехал с единственной целью. Ведь опаздывать на прием к налоговому инспектору – не в правилах бизнесмена.

Дмитрий Кожемячёнок, бизнесмен:

Все заполнил, все заплатил – и уже никому ничего не должен.

Совсем недавно в двери налоговой не то чтобы ломились, практически штурмовали. Сегодня коридоры почти пустые. Упрощение налогового законодательства делает очереди бессмысленными. Декларацию теперь можно подать как по почте, так и по интернету.

Татьяна Шишкина, государственный налоговый инспектор:

Очереди пусть и небольшие, но были. В этом году, видите, пустые коридоры.

Реализация практически любого имущества уже попадает под декларирование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако если продажа б/ушного телефона налоговые органы вряд ли заинтересует, то данные о недвижимости или автомобиле попадут туда автоматически. Впрочем, желающие проигнорировать эти правила есть всегда.

Михаил Рассолько, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогом и сборам Республики Беларусь:

Административная ответственность предусматривает собой 15% от суммы неоплачиваемого налога. Если это нарушение допущено умышленно, то санкции выше – это с 20%.

Налоговики уверены: тенденция к упрощению законодательства должна сэкономить как время самих налогоплательщиков, так и силы тех, кто пытается от этого уклониться. Таких с каждым годом становится все меньше.