Зачем в центральном парке Витебска разместили фотографии 58 воспитанников детдома?

Новости Беларуси. Фотографии 58 воспитанников детского дома появились в центральном парке Витебска. В витебском детском доме сейчас 80 детей-сирот. На выставке можно узнать информацию о том, как стать для малышей приемной семьей, а, возможно, гостевой или опекунской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Лещева, волонтер:

Есть люди, которые заинтересовались уже конкретными детьми. Есть, которые поняли, что им это нужно. Есть люди, которые сказали, что не знали о существовании гостевой семьи и хотят помочь детям хотя бы на выходные или праздничные дни. Есть люди, которые понимают, что не могут ребенка взять в семью, но они охотно жертвуют деньги на помощь детям.

Наталья Болтович:

Акция очень хорошая. Даже если у кого-то мысли мелькали, то здесь как раз возможность ближе столкнуться, посмотреть на детей. Все телефоны есть.

Кто не знает, узнает и задумается. Может кому-то семья будет новая.