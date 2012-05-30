Прямой эфир

Зачем в центральном парке Витебска разместили фотографии 58 воспитанников детдома?

30 мая 2012 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фотографии 58 воспитанников детского дома появились в центральном парке Витебска. В витебском детском доме сейчас 80 детей-сирот. На выставке можно узнать информацию о том, как стать для малышей приемной семьей, а, возможно, гостевой или опекунской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Лещева, волонтер:
Есть люди, которые заинтересовались уже конкретными детьми. Есть, которые поняли, что им это нужно. Есть люди, которые сказали, что не знали о существовании гостевой семьи и хотят помочь детям хотя бы на выходные или праздничные дни. Есть люди, которые понимают, что не могут ребенка взять в семью, но они охотно жертвуют деньги на помощь детям.

Наталья Болтович:
Акция очень хорошая. Даже если у кого-то мысли мелькали, то здесь как раз возможность ближе столкнуться, посмотреть на детей. Все телефоны есть.
Кто не знает, узнает и задумается. Может кому-то семья будет новая.

# Государственная социальная политика # Дети # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 мая 2012 10:49

Последний звонок в гимназии № 7 Минска

30 мая 2012 06:34

Каких кукол делали наши предки и чем они кардинально отличались от современных игрушек?

30 мая 2012 06:09

Планирование семьи. 8 месяц: третье УЗИ, декретный отпуск и курсы по подготовке к родам