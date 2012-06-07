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Врачи спасли жизнь пятилетнему мальчику, которому во время сатанинского ритуала мать вырвала глаза

07 июня 2012 10:31
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Новости Мексики. Чудовищная трагедия произошла в конце мая в Мехико. Мать мальчика и еще несколько человек проводили религиозный ритуал. Уже в процессе, под действием наркотиков, женщина вырвала своему сыну глаза. О разыгравшейся драме полицейским рассказал случайный свидетель.

Искалеченного ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Ребенка выписали из госпиталя, правда, вернуть зрение медики ему не смогли.

Семь человек, в том числе родителей мальчика, арестовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наркотики # Дети # Криминал

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