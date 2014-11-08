Воспитатель детского центра: Если вы постоянно пошагово это делаете, вундеркинд у вас будет!

Время стремительно. Оно меняет не только идеологию и границы государств, не только сознание, но и способности людей. Сегодня детсадовец умеет то, что находится за гранью возможного для зрелого взрослого человека.

Современные гаджеты в руках наших детей уже ни у кого не вызывают удивления. Буквально с пеленок малыши тянутся к клавиатуре и мобильному телефону. Что и говорить, поколение «next» в электронных девайсах разбирается гораздо лучше взрослых.

Для примера – небольшой эксперимент. Это 6-летняя Милана. А это ее бабушка – Ирина Зигмундовна.

Ирина Тулупова:

Кто у нас в семье главный эксперт в современных гаджетах? Конечно же, здесь первенство занимает внучка, Милана.

Милана Тулупова:

Планшет – это круто, мне нравится в нем играть во всякие игры, смотреть мультики. Еще там можно посмотреть погоду, телевизор не надо даже.

Ирина Тулупова:

Если для внучки это круто, то для меня это слишком круто. Надо сказать, что планшет выпал из моей жизни.

Как включать, знаю. Это включение, разблокировка.

Безнадежным «чайником» Ирина Зигмундовна себя не считает. Печатать умеет, если хорошо постараться, то и в Интернет зайдет. Но, пожалуй, все действия – под строгим контролем внучки.

Не одно поколение дошколят вырастила Ирина Александровна. Воспитатель с 20-летним стажем рассказывает: технический прогресс меняет не только условия обучения, но и самих детей.

Ирина Кочанова, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 115 г. Минска»:

Дети разные, дети подвижные, дети много всего знают, знают даже то, что другой раз и сам не знаешь. Компьютером владеют, что не каждый взрослый сейчас умеет. Дети очень изменились. Таких тихих, спокойных, как раньше большинство было, таких нет. Сейчас очень мало - все шустрые дети.

Классический детский сад сегодня – это не только место, где просто присматривают за вашим ребенком. Здесь малыш получает азы дошкольного образования. Лепка, рисование, физкультура, музыка, подготовка к письму.

Альтернатива госучреждению – частный садик. Однако их в Беларуси чуть больше 10 на всю страну.

Мало стандартной программы в саду? На тяге к знаниям зарабатывают частные образовательные центры. Вот занятие для малышей от полтура до двух лет. Мамы учатся вместе с детьми.

Екатерина Володько:

Здесь такие занятия, что невозможно перегрузить ребенка. Все происходит в игровой форме, что ребенок даже не понимает, что его тут учат.

Ирина Юцевич:

Ребенок – уже личность, у которой есть свои интересы. И будет делать только то, что ей нравится. Если ей нравится музыка, значит мы будем заниматься музыкой. Насиловать и заставлять – нет.

А в этом центре и вовсе предлагают учить английский с 6 месяцев. Столь маленьких учеников наша съемочная группа не застала, но удивили и 5-летние полиглоты.

Девочка:

Ни мама, ни папа не знают английский. Только я буду такая умная в семье.

Юлия Гоман:

Я думаю, наверное, все-таки нужно начинать раньше язык изучать, когда у ребенка это откладывается на подсознании. Потому что, я думаю, что даже если у нее что-то отложится в пассивном запасе, ей будет проще вспоминать это потом.

Вундеркиндами не рождаются, а становятся – уверяют специалисты. Главное – вовремя заметить талант и развить.

Галина Хартон, воспитатель детского центра:

Память ребенка – это как сосуд с узким горлышком. Если вы постепенно, пошагово туда просыпаете зернышки знания, зернышки информации (стишки, музыку, танцы), если вы постоянно пошагово это делаете, вундеркинд у вас будет.

Бумажная книга, компьютер или планшет? 6-летняя Милана обещает бабушке помочь освоить умный гаджет. Ирина Зигмундовна готова учиться вместе с внучкой. Ведь не поспоришь, что с помощью электронных девайсов дети раньше начинают писать и считать, а еще развивают память и внимание. Однако никакое устройство не заменит бабушку, читающую сказки перед сном.