Воспитанникам Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска торжественно вручили билеты на ЧМ-2014

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске – не только праздник для взрослых поклонников этой игры, но и, безусловно, особенное событие для юных болельщиков.

20 марта Дирекция по проведению чемпионата мира торжественно вручила билеты на хоккейное торжество воспитанникам Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска. Дети смогут посетить матч 12 мая, в котором сыграют Беларусь и Швейцария, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Станкевич, директор «Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского р-на г. Минска»:

Это особенный подарок, потому что мы не всегда можем позволить себе детей куда-то сводить. Такие акции очень поддерживают наших детей, потому что им не хватает положительных эмоций.

За такой ценный и по-настоящему волнующий подарок дети не могли не поблагодарить организаторов. Вслед за короткой и показательной физкультминуткой ребята прочитали стихи и спели песни на спортивную тему. Равнодушных не осталось точно.

А наша хоккейная сборная, безусловно, может не сомневаться: поддержка на «Минск-Арене» у них будет отличная.