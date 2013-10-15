Вита Орлова (мама пятерых детей): «Мне не помешали бы даже 10 детей в семье, чтобы получить второе образование»

14 октября – Всемирный День матери. И в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» мама пятерых детей – Вита Орлова.

Орден матери – это очень почетная награда. И вам должны её вот-вот вручить. Чем для вас является этот орден?

Вита Орлова, мама пятерых детей:

Естественно, я ожидала его получить, потому что знаю наше законодательство. И вообще, награду больше ждали дети. Потому что, когда интересуются, сколько в семье человек, то сразу спрашивают, есть ли у мамы орден. И старшая дочь узнала от одноклассника, который тоже из многодетной семьи, про награду и начала расспрашивать. Пришлось сказать, что есть определенные рамки: младшему ребенку должен исполниться год, и все дети обязательно должны быть здоровыми.

5 детей, из них 4 девочки. Как вы справляетесь?

Вита Орлова:

Знаете, они – отличные помощницы. В силу того, что мы – многодетная семья, у нас все строго организовано. Старшие дети смотрят за младшими. И у нас развита система договора: вы делаете то, а за это вам – это.

Есть те, кто не может решиться на второго ребенка, и боятся, что нагрузка станет слишком большой и меньше времени останется на себя. Давайте развеем этот миф. Какие плюсы в многодетной семье?

Вита Орлова:

Когда моей дочери исполнилось 3 года, родилась вторая девочка. И не смотря на то, что ребенку всего 3 года, я видела, насколько он эгоистичен. Долго не могла дочь привыкнуть, что у мамы на руках есть еще кто-то, кроме неё. И с возрастом, это черта характера усилилась бы, если бы девочка не поняла, что несколько детей в семье – это весело и не скучно.

Многих интересует вопрос: вот, например, для приготовления обеда на всю семью, сколько нужно продуктов?

Вита Орлова:

Мне часто задают этот вопрос. Отвечу – очень много. Я думаю, что для женщины, которая умеет готовить, 5-литровая кастрюля борща не так уж страшна, как её рисуют окружающие. К тому же, дети постоянно помогают. Особенно, когда надо готовить сладости.

А муж помогает?

Вита Орлова:

Да, естественно. Особенно, когда дети были маленькими. Но в нашей семье злой полицейский – это я. Наказываю частенько, но вот муж – наоборот, очень добрый. Последнюю девочку растит с 2 месяцев. Очень долго он меня уговаривал, выполнял очень много моих пожеланий, и в итоге, я сдалась.

Иногда кажется, что в выходные дни дети мстят родителям за то, что их так рано будят в будни. Как у вас?

Вита Орлова:

Наша семья – не исключение. Если в будни очень сложно рано разбудить, то в выходные могут встать в 7 утра и потребовать какао. Встают не все сразу, первыми обычно просыпаются младшие дети, а старшие предпочитаю поспать подольше.

В некоторых многодетных семьях существует традиция, что у мамы есть свое определенное время, которое она тратит исключительно на себя. Есть у вас такой таймаут?

Вита Орлова:

Этот отдых жизненно важен, чтобы сохранять жизненное равновесие. Потому что за борщами, стиркой и уроками начинаешь иногда теряться во времени. И у меня иногда бывают очень сложные дни, после которых нужен особый отдых. Хотя чаще дети ведут себя, как паиньки.

А бывает все вверх дном?

Вита Орлова:

Полный хаос? Частенько. Особенно, если с мужем оставляем детей одних дома. Старшую дочь назначаем за главного, а младших просим слушаться. И если, по возвращению, все хорошо, то они получают определенные бонусы.

Дошли слухи, что вы сейчас получаете второе высшее образование логист-экономист. Как вы все успеваете?

Вита Орлова, мама пятерых детей:

Все зависит от человека и его организованности. И мне даже не помешали бы 10 детей дома, потому что я – человек общественный, очень люблю учиться. Всю жизнь где-то учусь. Ведь очень важно, чтобы на меня и моего мужа дети смотрели, как на пример и образец. Они, естественно, требуют большой отдачи и внимания. И основная проблема не столько материальная, сколько эмоциональная. Ребятишки растут, хотят общаться, надо всем уделить внимание и приласкать. 24 часов в сутках частенько было мало. Хотелось все 48.