В Витебске родился ребенок-богатырь, весящий 6 кг 100 г

Новости Беларуси. К прекрасному весеннему празднику весомый - в прямом смысле этого слова - подарок получила семья Симановичей из Витебска. У них родился ребенок-богатырь - мальчик весом более 6 килограммов и ростом 61 сантиметр. По словам счастливых родителей они знали, что младенец будет крупным, однако такого крепыша не ждали. Пока мама с новорожденным находится в роддоме счастливый отец и две сестрички готовятся дома к их встрече.

7 марта в Витебске, в акушерском отделении Больницы скорой медицинской помощи на свет появилось порядка 10 детей. Средний вес – 3,5 килограмма. Это достаточно небольшие детки в сравнении с тем богатырем, который появился здесь на днях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витюша родился, мягко говоря, крупным: врачей он удивил не только своим весом — более 6 килограммов, но и ростом – внутри мамы он умудрился вырасти аж до 61 сантиметра. Тому, что мальчик будет немелким, Анна и Владимир Симановичи из Витебска не удивились: их предыдущие дети - две дочери - тоже появились на свет довольно крупными: вес обеих превышал 4 килограмма. Долгожданный сын перещеголял сестричек.

Анна Симанович, мама:

Очень долгожданный. Хотели, когда первый ребенок, муж очень хотел сына. Потом, когда второй ребенок родился, муж тоже очень хотел сына. Но две девочки. А этот третий долгожданный. Это папе подарок на после 23. На 23 не получилось.

Это сейчас богатырь спокойный. А за несколько дней до рождения малыш вел активный образ жизни. Что для такого крупного ребенка, говорят медики, весьма необычно.

Ольга Шматкова, исполняющая обязанности заведующего акушерским отделением патологии Больницы скорой медицинской помощи Витебска:

Такой большой ребенок с предполагаемой массой вообще более 5 килограмм обычно положение стабильное. Здесь же он ежедневно менял свое положение. Вероятно, подсказывая нам о том, что мы должны были сменить тактику, что мы и сделали. Разрешили ее успешно, операция кесарево сечение.

Врачи знали, что ребенок будет крупным. Но когда он появился на свет, не поверили своим глазам. С таким общим весом обычно рождаются двойни.

Ольга Платонова, заместитель главного врача по родовспоможению Больницы скорой медицинской помощи:

Я вижу такого ребенка в первый раз. И в нашем роддоме это самый большой ребенок, который родился за период моей работы, с 1990 года. Мы заметили, что намного больше рождается крупных плодов в последнее время.

Состояние мамы и ребеночка врачи отмечают как стабильное. Еще несколько дней они пробудут в больнице. А уже на следующей неделе их отпустят домой.