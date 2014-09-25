В Витебске коммунальщики «укрепили» качели, присыпав их основание песком из ближайшей песочницы

Новости Беларуси. Опасная детская площадка. В Витебске коммунальщики вместо того, чтобы укрепить качели, просто присыпали их основание песком. И не придумали ничего лучшего, чем взять его из песочницы рядом.

На этой детской площадке Рома, что называется, как в своей песочнице. А вот в самой песочнице, расположенной здесь, чувствует себя не очень комфортно. Постоянно спотыкается и падает.

Елена Туренкова:

Раньше тут был песочек, все было засыпано и дети гуляли нормально. Теперь, переступая через эти ребра, они цепляются, так как детки никогда не смотрят под ноги, они цепляются и падают.

Почему опустела песочница, отчетливо видно на кадрах любительского видео. После того, как обеспокоенные местные жители пожаловались коммунальникам на опасные качели, те вроде как и отреагировали, но проблему всего лишь присыпали песочком, продлив тем самым жизнь своеобразной бомбе замедленного действия.

Анастасия Бут, СТВ:

Работники ЖЭУ на днях укрепили качели. Песком. Примерно таким образом. Только лопаты у них были больше. Однако, в обоих случаях, эффективности никакой.

Екатерина Лопатина:

Они неустойчивые, когда большие детки раскатываются, приподнимаются сами качели, то есть очень страшно детям, которые побольше, которые приходят без мам.

Взмывать выше ели, как поется в известной детской песенке, на этих качелях получится едва ли. Петли истерлись, а основание, как и прежде, подпрыгивает вместе с детьми, невзирая на недетские нормы, прописанные в законодательстве.

Мария Буштер, начальник сектора по благоустройству ЖРЭТ Октябрьского района Витебска:

Согласно СТБ. В первую очередь, чтобы оно находилось в исправном состоянии. Чтобы опоры были устойчивые, чтобы двигательные части как бы были в рабочем состоянии, подвижные механизмы. Чтобы не было заусениц. Это все при проверках, все осматривается.

Очевидно, что оборудование на площадке в микрорайоне Журжево, не осматривалось давно. Ведь, как уверяют местные жители, и качели, и горка, и песочница – с годами становятся все дальше от идеала. Коммунальники же в проблеме обвиняют нерадивых горожан, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.