В октябре в Уздзенском районе для 8 детей-сирот откроется дом семейного типа

Новости Беларуси. Скоро в Минской области появится еще одно социальное учреждение. В Уздзенском районе в октябре для восьми детей-сирот откроется дом семейного типа.

Сейчас работы находятся на завершающем этапе. В ближайшее время строители приступят к внутренней отделке комнат. Также приобретут мебель, бытовую технику и все необходимое для оборудования дома.

Параллельно на конкурсной основе осуществлялся подбор будущих приемных родителей. У претендентов – четыре семьи. В каждой из них уже воспитываются собственные дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Казючиц, начальник отдела образования Уздзенского райисполкома:

Уже определены семьи. Но мы остановились на семье Дьячук, которая уже имеет 4 приемных детей и своего ребенка.

Местная жительница:

Всем нужна мама. Я считаю, что это необходимо. И поддержка, и помощь от государства. Побольше бы такой поддержки. Может, многие бы взяли себе детей, которые сейчас без родителей.