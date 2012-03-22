В одном из детских садов Минска дети поставили мюзикл, посвященный безопасности на дороге

Новости Беларуси, Минск. В дошкольных учреждениях Фрунзенского района внедряют новые методы изучения правил дорожного движения.

ПДД по-музыкальному. Пока взрослые ими пренебрегают, дети осваивают их на практике. Воспитанники этого детского сада поставили целый мюзикл, посвященный безопасности на дороге.

Как переходить дорогу и где можно кататься на велосипеде. На «ты» с дорожными знаками здесь уже все малыши. А помогают им освоить материал настоящие сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.