Новости Беларуси. В Минске собирают деньги на покупку лошади для реабилитации детей-инвалидов.

Благотворительную акцию под названием «Лошади хотят помогать детям» накануне Нового года инициировали волонтеры Ивенецкого дома-интерната. Там воспитываются дети-инвалиды с особенностями физического развития.

Все собранные средства пойдут на покупку терапевтической лошади и необходимого снаряжения, а также на обучение медицинского персонала нюансам иппотерапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.