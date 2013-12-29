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В Минске собирают деньги на покупку лошади для реабилитации детей-инвалидов

29 декабря 2013 16:13
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Новости Беларуси. В Минске собирают деньги на покупку лошади для реабилитации детей-инвалидов.

Благотворительную акцию под названием «Лошади хотят помогать детям» накануне Нового года инициировали волонтеры Ивенецкого дома-интерната. Там воспитываются дети-инвалиды с особенностями физического развития.

Все собранные средства пойдут на покупку терапевтической лошади и необходимого снаряжения, а также на обучение медицинского персонала нюансам иппотерапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Благотворительная акция # Дети

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