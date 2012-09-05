В детском саду в Гомеле на детей напали осы

Новости Беларуси. 3 сентября в одном из детсадов Гомеля на воспитанников напали осы. ЧП произошло на игровой на площадке. Копаясь в песке, малыши 5-6 лет наткнулись на гнездо, после чего рой насекомых буквально атаковал детей, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Пятеро воспитанников были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. По предварительным данным, трое детей уже выписаны, двое остаются под наблюдением медиков.

До случившегося администрация сада не обращалась в подразделение МЧС по вопросу уничтожения ос. В настоящее время осиное гнездо в деском саду уничтожено.

К слову, социальным организациям услуги спасателей оказываются бесплатно. Частному же лицу услуга МЧС по ликвидации осиного гнезда будет стоить до 400 тысяч рублей.