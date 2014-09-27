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В Бресте 27 сентября прошла церемония посвящения детей в кадеты

27 сентября 2014 15:20
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Новости Беларуси. Клятва на верность Родине. В Бресте прошла церемония посвящения в кадеты. Еще вчера обычные пятиклассники, сегодня стали  маленькими защитниками Отечества.

По традиции, местом проведения торжеств стала  Брестская крепость. Поздравили юных кадетов  ветераны Великой отечественной войны,  родные и близкие.

После церемонии новоиспеченные кадеты строевым шагом отправились на погранзаставу. Там их познакомили со службой и бытом белорусских пограничников. А кинологи поделились секретами подготовки служебных собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Кадеты в Беларуси

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