В Бресте 27 сентября прошла церемония посвящения детей в кадеты

Новости Беларуси. Клятва на верность Родине. В Бресте прошла церемония посвящения в кадеты. Еще вчера обычные пятиклассники, сегодня стали маленькими защитниками Отечества.

По традиции, местом проведения торжеств стала Брестская крепость. Поздравили юных кадетов ветераны Великой отечественной войны, родные и близкие.

После церемонии новоиспеченные кадеты строевым шагом отправились на погранзаставу. Там их познакомили со службой и бытом белорусских пограничников. А кинологи поделились секретами подготовки служебных собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.