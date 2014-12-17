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В Березино любой посетитель торгового центра может оставить подарок детям в рамках благотворительной акции

17 декабря 2014 14:05
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Новости Беларуси. «Подари добро – стань Дедом Морозом». В Минской области стартовала благотворительная акция. Местные власти предлагают всем желающим на время стать волшебником и подарить частичку тепла и внимания детям.

Во всех крупных магазинах установлены новогодние елочки. На ветках – произведения воспитанников домов семейного типа и молодых инвалидов. А в работах – мечты и желания детей.

Таким образом, каждый взрослый может осуществить «тайное». Достаточно заглянуть в открытку и оставить подарок мальчику или девочке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность

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