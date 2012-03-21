Современные детские игрушки

Сегодня для мам и малышей не существует преград. Усовершенствованные гаджеты значительно облегчают жизнь и превращают воспитание и взросление детей в настоящую сказку.

Видеоняня. Передает маме через Wi-Fi на смартфон не только звук, но и изображение того, что происходит в детской.

Модернизированная рогатка для игры в домашних условиях. Ярко и занимательно.

Модные формочки для будущих крепких и сильных духом мужчин. От такого завтрака, вряд ли откажется ваш сынишка.

Мобильное устройство для определения местонахождения вашего чада. Оно запоминает до 10 постоянных мест пребывания и по SMS-запросу тут же отвечает, где в данный момент располагается малыш. Более того, под 4 кнопки можно запрограммировать номера мамы, папы, бабушки, дедушки, которые вызываются с одного нажатия. А также есть возможность установить с каких номеров и на какие номера можно звонить и принимать вызовы. Все для максимальной безопасности ребенка и вашего кошелька.

Мобильное устройство в виде собачки для детей старшего возраста. Используется как телефон с выходом в Интернет, так и как FM-приемник или камера.

Проектор, который позволяет рисовать вашему ребенку на… любой стене без ущерба для обоев. Правда, «сотрется» только изображение, нарисованное специальным фломастером. А чтобы не было жалко маленьких шедевров, изображения можно сохранить!

Планшет для чтения книг. Могут использовать как взрослые, так и дети. В дороге ваш малыш с удовольствием может рассматривать картинки из очередной сказки.

Растущая обувь. Инновационная одежда, которая позволяет изменять размер… до 42! Все детство и отрочество точно можно проходить, главное, не сносить.

Детский брелок-симулятор пузырчатого целлофана для снятия стресса. Главное преимущество - этот гаджет никогда не перестанет «чпокать».

Устройство, которое проецирует радугу на стену. С таким ночником ваш малыш уж точно не будет бояться мифических монстров в детской.