Сергей Безруков стал отцом двойняшек. Артист целый год скрывал эту новость

Новости России. Актёр Сергей Безруков стал отцом двоих детей ещё в прошлом году. Радостной новостью с журналистами поделился отец Сергея, Виталий Безруков во время презентации в Киеве фильма, с его участием.

По данным украинских журналистов, Сергей и его жена Ирина стали родителями двойняшек Вани и Сашеньки. Отметим, информацию о пополнении в семье супруги пока не комментируют.



Несколько дней назад Сергей Безруков представил в Минске музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь». (О том, что думает Безруков о Минске – смотрите видео). На пресс-конференции актёр говорил исключительно о творчестве: про свой театр, про старые и новые роли, про планы.

Газета «Комсомольская правда в Беларуси»:

Особых откровений на пресс-конференции, организованной «Комсомолкой», не случилось. Актер старался избегать разговоров, не касающихся творчества.

Неделю назад общественность узнала о пополнении в семье ещё одной звёздной пары. Напомним, Алла Пугачёва и Максим Галкин стали родителями двойняшек. Девочку назвали Лизой, мальчика – Гарри. Малыши появились на свет 18 сентября от суррогатной матери.