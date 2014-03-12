Работать или ухаживать за малышом? Вопрос, волнующий всех молодых мам

Новости Беларуси. Работать или ухаживать за малышом? Сегодня этот вопрос задают себе многие молодые мамы. Одни не хотят оставлять карьеру на пике ее развития, другим не хватает декретного пособия, а некоторые просто боятся погрязнуть в быту. Счастливы ли дети работающих мам? И оправдан ли такой труд?

Наша героиня всегда мечтала открыть свой магазин. О беременности узнала, когда ее бизнес уже набирал обороты. Ребенок был долгожданным, но и от работы Инесса решила не отказываться.

Помощи молодой маме ждать было неоткуда: у супруга свой бизнес, и помогать жене у него просто нет времени. Родители живут в других городах и за малышкой ухаживает только мама. Но Инесса нашла выход: она составила ежедневное расписание, следуя которому получается уделять внимание не только дочери, но и заниматься любимым делом!

Инесса признается, что финансовая независимость только благоприятно сказывается на супружеских отношениях. Муж гордится предприимчивой супругой - редко кому удается не только совмещать работу и декретный отпуск, но и держать себя в форме! По вечерам папа остается с малышкой, а наша героиня занимается фитнесом. А главное - Инесса уверена в себе и счастлива, что не отказалась от своей мечты!

Кстати, маленькая Настя растет спокойной, улыбчивой и развитой девочкой. Инесса находит время для занятий и игр с дочерью. Для своего возраста девочка уже многое умеет и с удовольствием учится новому! А главное - ребенок видит счастливую маму! Так что можно смело утверждать: счастливая мама - счастливый малыш, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.