«Новый год – это праздник для всех»: В Бресте к акции «Наши дети» присоединились школьники

Новости Беларуси. В Бресте к акции «Наши дети» присоединились школьники. Они собрали книги, учебные принадлежности, приготовили сладкие подарки. Все это отправится в Центр коррекционно-развивающего обучения и школу для слабовидящих детей в Жабинке. Юные участники акции уверены: Новый год волшебным делают именно такие добрые дела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники:

Нам очень нравится это делать. И нам даже приятнее подарить подарок, чем получить его.

Мы хотим, чтобы Новый год принес радость всем детям.

Какие-то подарочки им сделать, чтобы им было тоже весело. Ведь Новый год – это праздник для всех.