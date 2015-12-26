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«Новый год – это праздник для всех»: В Бресте к акции «Наши дети» присоединились школьники

26 декабря 2015 16:46
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Новости Беларуси. В Бресте к акции «Наши дети» присоединились школьники. Они собрали книги, учебные принадлежности, приготовили сладкие подарки. Все это отправится в Центр коррекционно-развивающего обучения и школу для слабовидящих детей в Жабинке. Юные участники акции уверены: Новый год волшебным делают именно такие добрые дела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Школьники:

Нам очень нравится это делать. И нам даже приятнее подарить подарок, чем получить его.

Мы хотим, чтобы Новый год принес радость всем детям.

Какие-то подарочки им сделать, чтобы им было тоже весело. Ведь Новый год – это праздник для всех. 

# Акции # Дети

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