Необычная методика обучения в лицее Минска. Каким должен быть современный учитель?

Новости Минска. «Мы все учились понемногу… Чему-нибудь и как-нибудь», - эти слова Пушкина точно не про Минский лицей №2, где трудится учитель истории высшей категории Федор Васильевич Родионов. Его уроки всегда необычны и увлекательны!

Галина Богомолова, директор лицея №2 г. Минска:

Особенностью уроков Федора Васильевича является оригинальность построения хода уроков. У него нет похожих уроков, потому что на каждом уроке у него другие лица, другие классы, и к каждому он находит какой-то особенный подход.

Многие думают, что самое трудное в истории, - запомнить даты! Федор Васильевич доказал: это не так. Секрет кроится в его методике развития ассоциативной памяти. Ученики заводят тетради, в которых чертят три колонки. В первую пишут дату, во вторую - событие, а в третью - ассоциацию, которую эта дата вызывает.

К примеру, год третьей редакции сборника законов ВКЛ – 1588-ой. Число 15 у ребят ассоциируется с их возрастом – 15 лет, а число 88 – с номером квартиры, годом рождения, пин-кодом в телефоне. Главное – запомнить!

Фёдор Родионов, учитель истории:

Могу сказать, когда это методика появилась, когда сформировалась, как система. У нас были штрих-классы, которые учились один год по двухлетней программе. И выпустить их за год, сделать конкурентоспособными с теми, кто учился два года, было сложно. Мы предложили эту методику, её разработали. И выяснилось потом, что достаточно успешно сдали централизованное тестирование.

Зачастую бразды правления на своём уроке Федор Васильевич отдаёт ученикам. А сам занимает место за школьной партой. Сегодня его урок ведёт ученик 10 «ОВ» класса Антон Бигель. Тема - политико-правовая сфера жизни.

Лицеисты привыкли к нестандартным урокам истории. И с удовольствием их посещают.

Александр Масалевич, ученик 10 «ОВ» класса:

Нам предлагаются новые методы изучения. Эта какие-то ассоциации, что уже было продемонстрировано. Это очень помогает, это классно, это действительно очень важно в обучении, я думаю.

Екатерина Башкирова, ученица 10 «ОВ» класса:

Каждый урок отличается, и он креативен. У нас либо презентации, либо ученик рассказывает всему классу своё мнение. Мы обсуждаем политические ситуации, исторические события.

К оценке знаний Федор Васильевич также подходит с креативом. Ученики зарабатывают баллы правильными ответами, а неправильными – этих баллов лишаются. В конце урока минусы и плюсы складываются, и лицеисты получают заслуженные отметки.

И к доске Федор Васильевич вызывает не по журналу, а … с помощью коробочки, в которой находятся бочонки с номерами. Вытянул бочонок с номером 5, значит, пятому по списку в журнале и отвечать.

Федор Родионов, учитель истории:

Коробочка иногда поступает так: один из учеников попал, как он выразился, под раздачу,5 раз на уроке, отвечая по конкретному вопросу. В итоге он заработал первую десятку, потом две единицы и потом понял, что надо учить.

На уроке Федора Васильевича Родионова возможно всё. Даже отвоевать право не писать самостоятельную работу! Но для этого надо сыграть в игру: преподаватель задает вопросы, учащиеся – отвечают. Выигрывают лицеисты в том случае, если правильных ответов у них больше, чем неправильных.

Однако у девятого по списку ответить верно не получилось. 0:1 в пользу Федора Васильевича!

Методика Фёдора Васильевича приносит свои плоды: ученики Родионова показывают хорошие результаты на олимпиадах и централизованном тестировании. Но самое главное – многие из них в будущем тоже видят себя историками, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.